D’après les informations de L’Equipe, Luiz Araujo devrait rejoindre le club d’Atlanta United, en MLS, cet été contre environ 10 millions d’euros.

Alors que le mercato va bientôt fermer ses portes aux États-Unis, le Brésilien Luiz Araujo serait en négociations avancées avec le club d’Atlanta United. Pas vraiment titulaire sous les ordres de Christophe Galtier la saison dernière, l’ailier de 25 ans espère se relancer du côté de la Major League Soccer. Arrivé à Lille en 2017, il devrait rapporter environ 10 millions d’euros au champion de France.

Luiz Araujo a disputé 136 matches avec le LOSC pour 18 buts et 8 passes décisives. Sauf problème de dernière minute, il devrait s’engager dans les prochaines heures avec l’un des plus grands clubs nord-américain dirigé par l’ancien Stéphanois et Rennais Carlos Bocanegra.