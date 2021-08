Le Danois Magnus Cort Nielsen (EF Education-Nippo) a secoué le peloton et a été le plus fort dans la montée finale de la Cullera lors de la 6e étape du Tour d’Espagne jeudi, s’imposant sur le fil devant Primoz Roglic (Jumbo-Visma), qui récupère le maillot de leader.

Le peloton a repris le groupe de cinq échappés juste avant l’abrupte côte finale de la Cullera (près de Valence), et c’est Cort Nielsen, parti avant tout le monde, qui a franchi la ligne d’arrivée en premier, juste devant Roglic. Le Slovène dépossède ainsi le Français Kenny Elissonde (Trek-Segafredo) du maillot rouge de leader, et le récupère trois jours après l’avoir perdu. Il a été le seul du groupe des favoris à tenir tête au Danois dans la côte finale : Enric Mas (Movistar) à fini quatre secondes derrière, Michael Matthews (BikeExchange) six secondes derrière, et Egan Bernal (Ineos-Grenadiers) à huit secondes.

Parmi les concurrents à la victoire finale, Adam Yates a encore perdu du temps, terminant l’étape 25 secondes derrière Cort Nielsen et Roglic, juste devant Mikel Landa (27 sec de retard sur la ligne). Au général, Roglic, candidat au triplé après ses succès en 2020 et 2019, compte désormais 25 secondes d’avance sur Mas, son premier poursuivant. Tous les autres favoris se trouvent entre la demi-minute et la minute et demie de retard : Yates est 11e, avec 1 min 22 sec de débours.