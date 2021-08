Le Français N’Golo Kanté fait partie des finalistes pour le trophée de meilleur joueur UEFA de l’année aux côtés de Kevin De Bruyne et Jorginho.

Vainqueurs de la Ligue des champions avec Chelsea la saison dernière, N’Golo Kanté et Jorginho font tous les deux partie des trois finalistes pour le titre de meilleur joueur de l’année, décerné par l’UEFA le 26 août prochain. Les deux Blues seront accompagnés par Kevin De Bruyne, finaliste malheureux de la dernière C1 mais sacré champion d’Angleterre avec Manchester City.

Du côté des entraîneurs, l’UEFA a nommé Pep Guardiola (Manchester City), Thomas Tuchel (Chelsea) et Roberto Mancini (Italie) comme finalistes. Enfin concernant le prix de la meilleure joueuse, il ira forcément à une Barcelonaise, car la liste comporte les trois championnes d’Espagne et d’Europe : Jenni Hermoso, Lieke Martens et Alexia Putellas.