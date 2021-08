Le nouvel entraîneur de Brest espère que Lionel Messi sera titulaire demain soir pour le match d’ouverture de la troisième journée de Ligue 1.

De passage en conférence de presse ce jeudi, alors que le Stade Brestois accueillera le Paris Saint-Germain demain soir (21h), Michel Der Zakarian en a profité pour envoyer un message à Lionel Messi. Le nouveau coach des Bretons espère que le sextuple Ballon d’Or sera prêt à faire ses grands débuts en Ligue 1 ce week-end.

« Je préférerais qu’il soit là. Parce que j’aime le joueur. C’est toujours un plaisir de jouer contre des grands joueurs », a soutenu le technicien en conférence de presse, en se plaçant donc avant tout dans la peau d’un amoureux du ballon rond plus que dans celle d’un coach qui craint de devoir affronter un extraterrestre. Tout ce que fait Messi, c’est comme ce que faisait Maradona. Ils se ressemblent. Après, Maradona était je pense plus vicieux et plus méchant que lui. Mais ils ont quand même quelque chose qui leur colle au pied, c’est le ballon. Pour leur prendre, c’est compliqué. »