La Jamaïcaine Tina Clayton a remporté le 100 m des Championnats du monde des moins de 20 ans jeudi à Nairobi avec un chrono de 11 sec 09/100e (vent: -0,6 m/s) devant la Namibienne Beatrice Masilingi, l’une des révélations des Jeux olympiques de Tokyo.

Clayton, déjà la plus rapide lors des demi-finales la veille, a dominé de bout en bout la finale pour signer un nouveau record personnel et s’offrir à 17 ans le titre remporté en 2018 par sa compatriote Briana Williams, membre du relais 4×100 m jamaïcain sacré à Tokyo. Clayton n’a jamais été inquiétée par Masilingi, 2e (11.39), tandis que la 3e place est revenue à la Suissesse Melissa Gutschmidt (11.51). Masilingi, 18 ans, avait terminé à la surprise générale 6e de la finale du 200 m des Jeux de Tokyo. L’athlète namibienne devait à l’origine s’aligner sur 400 m, mais a dû se rabattre sur le 200 m en raison de son taux de testostérone naturellement trop élevé et de la réglementatiion de World Athletics sur l’hyperandrogénie et les athlètes qui présentent des « différences du développement sexuel » (DSD).

Sa compatriote Christine Mboma, 18 ans, concernée elle aussi par ce règlement, avait fait sensation à Tokyo en décrochant la médaille d’argent sur 200 m, avec un nouveau record du monde juniors à la clé (21.81). Mboma n’a pas participé au 100 m des Mondiaux des moins de 20 ans, mais elle est sur la liste de départ des séries du 200 m programmées vendredi matin, tout comme Masilingi.