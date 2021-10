L’Italie a bouclé en tête les qualifications du tournoi de poursuite messieurs dans les Mondiaux de cyclisme sur piste, mercredi à Roubaix, devant la France et le Danemark.

Derrière leur locomotive Filippo Ganna, les Italiens ont réalisé le temps de 3 min 49 sec 008 sur les 4 kilomètres départ arrêté, à la moyenne de 62,880 km/h. Si Francesco Lamon s’est écarté avant le troisième kilomètre, Simone Consonni et Jonathan Milan sont restés avec Ganna jusqu’au bout, les temps étant pris sur le troisième coureur de chaque formation.



Les Français ont pris rang à la deuxième place, leur meilleur résultat dans la hiérarchie depuis longtemps, avant même le premier tour prévu en soirée et la phase finale jeudi. Valentin Tabellion, Thomas Denis, Benjamin Thomas et Thomas Boudat, qui ont terminé ensemble, ont signé le temps de 3 min 51 sec 128, à moins de deux secondes du record de France établi aux Mondiaux 2020 sur une piste sensiblement plus rapide. La performance les autorise à viser le podium, un niveau que les Français (non qualifiés pour les JO de Tokyo) n’ont plus occupé depuis… 2003 et la médaille de bronze récoltée à Stuttgart (Allemagne).

A l’inverse de l’Italie, qui a aligné ses quatre titulaires de Tokyo, le Danemark, troisième temps des qualification, a profondément rajeuni son équipe, avec Carr-Frederik Bevort (17 ans), Tobias Hansen (19 ans) et Robin Skivild (20 ans). Seul Rasmus Pedersen faisait partie de l’équipe finaliste aux JO. Dans les qualifications du tournoi féminin, l’Allemagne, championne olympique à Tokyo, a été créditée du meilleur temps (4 min 13 sec 082) devant l’Italie et la Grande-Bretagne, sa victime en finale des JO. L’Allemagne a présenté à Roubaix le groupe sacré aux récents championnats d’Europe de Granges (Suisse), avec trois des championnes olympiques de Tokyo, Franziska Brausse, Lisa Brennauer et Mieke Kröger, à côté de Laura Süssemilch.

Les résultats:

Poursuite messieurs – Qualifications (les 8 meilleurs temps pour le 1er tour):

1. Italie (Francesco Lamon, Simone Consonni, Jonathan Milan, Filippo Ganna)

3:49.008

2. France (Valentin Tabellion, Thomas Denis, Benjamin Thomas, Thomas

Boudat) 3:51.128

3. Danemark (Robin Skivild, Carl-Frederik Bevort, Tobias Hansen, Rasmus

Pedersen) 3:52.873

4. Grande-Bretagne (Ethan Hayter, Ethan Vernon, Kian Emadi, Oliver Wood)

3:53.722

5. Suisse 3:54.176

6. Russie 3:54.521

7. Pologne 3:56.449

8. Allemagne 3:57.123

9. Canada 3:59.651

10. Belgique 4:02.468

Poursuite dames – Qualifications (les 8 meilleurs temps pour le 1er tour):

1. Allemagne (Franziska Brausse, Lisa Brennauer, Mieke Kröger, Laura

Süssemilch) 4:13.082

2. Italie (Elisa Balsamo, Martina Alzini, Martina Fidanza, Letizia

Paternoster) 4:14.176

3. Grande-Bretagne (Katie Archibald, Megan Barker, Neah Evans, Josie

Knight) 4:16.200

4. Irlande (Mia Griffin, Emily Kay, Kelly Murphy, Alice Sharpe) 4:23.095

5. Canada 4:23.988

6. Belarus 4:29.158

7. Pologne 4:29.445

8. Suisse 4:34.370

