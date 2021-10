Mauro Icardi, qui a manqué le match contre le RB Leipzig (victoire 3-2 du PSG) à cause de problèmes familiales, a unfollow le compte officiel du club de la capitale sur Instagram. Une attitude qui a relancé les rumeurs sur un éventuel départ du buteur argentin.

Mauro Icardi et le Paris Saint-Germain ça sent la fin. A la suite de ses problèmes personnels avec sa femme, Wanda Nara, l’attaquant a unfollow le compte du PSG sur ses réseaux sociaux. Un choix, qui a fait énormément parlé notamment sur les réseaux sociaux où de nombreux observateurs estiment que l’aventure entre l’Argentin et le vice champion de France va se terminer dans un avenir plus ou moins proche.