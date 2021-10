Le Français Benjamin Thomas a décroché le titre de champion du monde de cyclisme sur piste lors de la course aux points ce vendredi soir.

Magnifique titre pour le cycliste français qui devient champion du monde la course aux points. Ce vendredi soir, dans le Vélodrome de Roubaix, il est devenu le tout nouveau champion du monde et apporte à la France sa deuxième médaille d’or depuis le début de la compétition. Le Tarnais de 26 ans a dominé la course qui se dispute sur la distance 160 tours (40 km), entrecoupés de 16 sprints. Il termine devant le Belge Kenny De Ketele et remporte pour la première fois de sa carrière cette discipline.