L’écurie française Groupama-FDJ a annoncé ce mardi la composition de son effectif pour la saison 2021 de cyclisme. Arnaud Démare et Thibaut Pinot feront toujours office de têtes d’affiches.

L’équipe Groupama-FDJ a officialisé son effectif de l’année prochaine, fixé à 30 coureurs, avec le Suisse Matteo Badilatti et le Hongrois Attila Valter pour recrues du groupe dirigé par Marc Madiot. Badilatti (28 ans) courait pour Israël SN, Valter (22 ans) pour CCC. Le Britannique Jake Stewart (21 ans), intégré début octobre, le Français Clément Davy (22 ans) et le Néerlandais Lars van den Berg (22 ans) passent pour leur part de l’équipe-réserve, qui évolue à l’échelon continental, à la formation WorldTour.

Côté départs, Marc Sarreau est parti chez AG2R Citroën et le Suisse Kilian Frankiny chez Qhubeka Assos (ex-NTT). Léo Vincent, dont le contrat n’a pas été renouvelé, a annoncé revenir dans les rangs amateurs, au CC Etupes. Le champion de France Arnaud Démare et Thibaut Pinot restent les coureurs emblématiques du groupe avec aussi David Gaudu, vainqueur de deux étapes de la Vuelta, et le Suisse Stefan Küng, champion d’Europe du contre-la-montre.