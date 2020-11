Malgré le faible nombre d’épreuves disputées cette année, la FFSA a tout de même décerné les titres des Championnats de France 2020 de rallye.

Le Comité directeur de la Fédération française de sport automobile (FFSA) a décidé d’attribuer ce mardi les titres 2020 des Championnats de France de rallye. Une saison tronquée par la pandémie de Covid-19, où seulement deux épreuves ont pu être disputée sur terre et trois sur asphalte.

Ce sont donc Yoann Bonato et Benjamin Boulloud, vainqueurs des trois manches sur asphaltes de la saison (Le Touquet, Mont-Blanc et Coeur de France) qui décrochent le titre de champion de France pour la troisième fois de leur carrière, après 2017 et 2018. Leur écurie, CHL Sport Auto, remporte logiquement le trophée de meilleure équipe. Toujours sur asphalte, Eric Mauffrey, 61 ans, reçoit pour la quatrième fois le Trophée Michelin, tandis que le titre réservé aux pilotes de deux roues motrices revient à Emmanuel Guigou.

Sur la terre, Jean-Baptiste Franceschi et son copilote Florian Haut-Labourdette – vainqueurs en Lozère et deuxièmes au Terre de Castine – sont sacrés, trois ans après le titre juniors de « Jibé ». Son petit frère, Mathieu Franceschi, est lui récompensé en deux roues motrices sur terre.