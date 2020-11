Et si Olivier Giroud regagnait le coeur de Frank Lampard ? C’est en tout cas ce qu’a laissé entendre le coach de Chelsea hier soir, promettant plus de temps de jeu au Français dans les semaines à venir.

Encore décisif hier soir, Olivier Giroud a permis aux Blues de Chelsea d’arracher la victoire (2-1) d’une tête rageuse sur la pelouse du Stade Rennais. Une performance qui lui a encore valu les louanges de son entraîneur Frank Lampard, qui s’est attardé au micro de BT Sport en fin de rencontre. « J’espère qu’il sait à quel point je l’apprécie même, s’il ne joue pas autant qu’il voudrait », a avoué le coach de Chelsea. « Il s’entretient tellement bien que son jeu s’améliore avec l’âge. C’est un grand professionnel. A l’entraînement, c’est un exemple pour ses coéquipiers. »

Mais pas sûr que cela suffise à convaincre Olivier Giroud de rester à Londres l’an prochain. En quête de temps de jeu, le buteur de 34 ans n’a pas caché son intention de quitter Chelsea cet hiver afin de s’assurer une place de titulaire en équipe de France lors du prochain Euro. Mais bien content des services rendus par l’ancien Montpelliérain, Frank Lampard a assuré vouloir le conserver jusqu’à la fin de la saison, lui promettant au passage un peu plus de temps de jeu. « La question de son avenir n’est pas nouvelle, a répondu l’ancien milieu des Blues. Il est en grande forme en ce moment et c’est un casse-tête pour les compositions d’équipe. Mais il va avoir des matches comme titulaire, surtout au moment des fêtes, quand on devra jouer tous les deux ou trois jours ». Maintenant comme on dit outre-Manche, « wait and see ».