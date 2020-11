C’est la grande question de ces dernières semaines à Barcelone : Lionel Messi va-t-il rester au club la saison prochaine ? Candidat à la présidence du Barça, Victor Font espère même le faire rester à vie.

Alors que Manchester City fait toujours les yeux doux à Lionel Messi et tenterait de le convaincre de rejoindre la Premier League la saison prochaine, le futur président du FC Barcelone aurait un tout autre plan de carrière pour la Pulga. D’après les informations de Sky Sports, Victor Font, grand favori à la succession de Josep Maria Bartomeu à la tête du club catalan, aurait pour projet de faire signer un contrat à vie à Lionel Messi. Il espère ainsi lui proposer un challenge alléchant, qui impliquerait encore l’Argentin un fois son départ de terrains.

Dans une récente interview accordée à la radio espagnole SER, Victor Font avait dévoilé les contours de ce projet. « Ce dont Messi a besoin pour rester au club, c’est d’un projet compétitif. Il veut gagner et évidemment, l’absence de projet ces derniers temps a affecté sa vision du club. Pour nous, l’association entre le Barça et Messi est très stratégique. Il est au club depuis qu’il a 13 ans et nous pensons que cette association doit aller au-delà de sa carrière de joueur. Chaque fois que Pep Guardiola parle de cela, il dit très clairement qu’il pense que Messi devrait rester au Barça et qu’il est l’homme d’un seul club. Il souhaite qu’il termine sa carrière ici et nous aussi. Nous savons que c’est toujours une possibilité car il a dit qu’il voulait partir l’été dernier mais il est encore là. Les élections arrivent dans 60 jours et nous aurons un nouveau conseil d’administration, un nouveau président et un nouveau projet pour le convaincre ».