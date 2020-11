Malgré la pluie de critiques qu’a reçu le PSG hier soir, Leandro Paredes estime plutôt que lui et ses coéquipiers ont fait un très bon match contre le RB Leipzig.

Interrogé au micro de PSG TV hier soir, après la victoire dans la douleur du Paris Saint-Germain à domicile face au RB Leipzig (1-0), le milieu de terrain argentin Leandro Paredes s’est montré étonnement optimiste. « Nous savions que ce serait un match très difficile, très physique. Neymar n’avait pas beaucoup de matchs dans les jambes, Kylian non plus. Je pense qu’on a fait le match tous ensemble pour décrocher ce résultat très important. On savait qu’il fallait avoir la possession, par moments on l’a fait, il fallait servir les attaquants. On a fait le match qu’il fallait. La victoire est au bout. Nous sommes très heureux.”

Alors que tous les observateurs s’accordent à dire que le PSG n’a pas montré un très beau visage hier soir en Ligue des Champions, l’Argentin préfère retenir les trois points. Actuellement deuxième de sa poule derrière Manchester United, la formation de Thomas Tuchel n’aura pas le droit à l’erreur lors des prochaines échéances si elle veut se qualifier en phase à élimination directe.