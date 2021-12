Pas de match entre l’ASVEL et le Bayern Munich cette semaine, la rencontre d’Euroligue ayant été reportée.

Ce mardi, l’Euroligue a officialisé le report de la rencontre de la 18e journée de compétition entre l’ASVEL et le Bayern Munich, initialement prévue ce jeudi (21h). Touchée par une vague de contamination au Covid-19, et disposant de moins de huit joueurs aptes, soit le minimum requis par le protocole sanitaire de l’épreuve continentale, l’équipe de T.J. Parker a demandé et obtenu l’ajournement du match. Aucune date n’a été fixée pour sa reprogrammation.

Trois autres matchs d’Euroligue avaient déjà été reportés ces dernières heures pour les mêmes raisons : Fenerbahçe-Real Madrid, Olympiakos-CSKA Moscou et Milan-Berlin. Le prochain rendez-vous des champions de France est fixé au 7 janvier prochain à l’Astroballe pour le duel retour face à l’AS Monaco.