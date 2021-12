Coup d’arrêt pour les Reds de Liverpool, qui ont perdu ce soir leur deuxième match de la saison face à Leicester (1-0).

Au terme d’un match palpitant, ce sont les hommes de Brendan Rodgers qui ont réussi le coup parfait. Pourtant, Liverpool aura eu une opportunité en or de mener au score après la faute de Wilfred Ndidi dans la surface. Mais Kasper Schmeichel, immense ce soir, va repousser la tentative de Mohamed Salah. Les Foxes auront eu quelques opportunités en contre, mais c’est au retour des vestiaires qu’ils vont trouver la faille par l’intermédiaire du super-sub Ademola Lookman (59′).

Sous pression, et avec un Jamie Vardy sur une jambe, Leicester va tenir son exploit jusqu’au bout dans un King Power Stadium bouillonnant. Au classement, Liverpool fait une très mauvaise opération et compte désormais six longueurs de retard sur le leader Manchester City. Leicester remonte de son côté à la 9e place.