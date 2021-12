L’UNFP a poussé ce mardi un coup de gueule après les lourdes sanctions de la FFF annoncées hier.

Dans un communiqué publié ce mardi, l’UNFP, le syndicat des joueurs, a donné son avis concernant les lourdes sanctions de la FFF suite aux débordements en Coupe de France lors du match Paris FC – OL. Des sanctions regrettables pour l’UNFP, qui déplore des sanctions collectives pour punir les « actes imbéciles » de quelques supporters.

« Les voilà coupables et responsables de vos actes imbéciles, tout comme les vrais supporters auxquels nous ne vous associerons jamais. À cause de vous, ce sont aujourd’hui deux clubs, du dirigeant à la secrétaire, du joueur et de l’entraîneur au staff médical, qui ont été lourdement sanctionnés pour rappeler que le football français, à commencer par les joueurs qui en sont la cible depuis l’été dernier, veut en finir avec toutes les formes de violence ! »