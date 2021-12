Pour Nabil Djellit, Leonardo n’arrivera pas à récolter les 100 millions d’euros dont à besoin le PSG cet hiver.

Sur le plateau de L’Equipe du Soir hier, le journaliste Nabil Djellit a donné son avis sur le futur mercato hivernal du Paris Saint-Germain, qui tentera de vendre pour 100 millions d’euros afin de réduire son déficit.

« Le problème, ce n’est pas que la valeur des joueurs, c’est aussi le salaire des joueurs. Bon Icardi, admettons avec un coup de chance, tu le vends à 30 millions d’euros. Mais lui, tu crois qui va accepter de diviser son salaire par deux pour faire plaisir au PSG parce qu’ils doivent vendre ? Mais pas du tout. Les mecs ils restent dans un confort, après c’est leur choix. Kurzawa et Draxler, on se moque un peu d’eux mais on ne les a pas forcés à prolonger, c’est Leonardo qui a eu un coup de génie sur ce coup-là. […]Les dirigeants du PSG sont piégés parce que tout le monde sait qu’ils doivent vendre, ils n’arrivent pas en position de force. »