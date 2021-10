Dernière équipe invaincue, le Jazz a réduit en miettes les Rockets pour enchaîner un quatrième succès d’affilée, contrairement aux Warriors et aux Bulls, battus pour la première fois et d’un rien, respectivement par les Grizzlies et par les Knicks, jeudi en NBA.

Nul hasard de voir Utah, meilleure équipe de la dernière saison régulière, conserver ses bonnes habitudes. C’est plutôt en play-offs, où elle ne parvient pas à franchir un cap, qu’elle devra les changer. En attendant, elle a marché sur Houston (122-91) en faisant preuve d’une démonstration de force collective, avec cinq joueurs ayant apporté entre 14 et 19 points. Si Bojan Bogdanovic a été le plus prolifique, le Français Rudy Gobert y est allé de son double-double habituel (16 pts, 14 rbds), sa domination à l’intérieur obligeant Houston à se rabattre derrière l’arc avec une remarquable maladresse (9/44, 20,5% de réussite). Le road-trip du Jazz passera ensuite par Chicago, où un parfum vintage entourait la rencontre contre New York, autre formation en train de réussir un excellent début de saison, au-delà des espérances pour leurs fans respectifs qui se rappellent avec frisson les duels au sommet dans les années 1990, en finales de conférence Est souvent acharnées, entre les équipes menées par Michael Jordan et Patrick Ewing.

Embiid serre les dents

Et si le match fut longtemps dominé par les Knicks, portés par Kemba Walker (21 pts), RJ Barrett (20 pts) et Julius Randle (13 pts, 16 rbds, 9 passes), il devint irrespirable dans le money-time. Car les Bulls, dans le sillage de Zach LaVine (25 pts) leur ont infligé un 12-0 pour revenir à un point (104-103), dans une ambiance de play-offs, sans que DeMar DeRozan (20 pts) ne parvienne à réussir le hold-up.



A San Francisco, comme en barrage qualificatifs pour les play-offs la saison passée, Memphis a joué un vilain tour à Golden State en s’imposant (104-101) après prolongation, après avoir été mené de 19 longueurs durant la première période.



Auteur d’actions de classe, dont un spin-move décisif dans la dernière minute, Ja Morant a été déterminant (30 pts, 7 rbds, 5 passes, 4 interceptions), remportant son duel avec Stephen Curry, certes auteur de 36 points (8 rbds, 7 passes), mais sans mettre un panier de plus dans le 4e quart-temps ni dans l’overtime. Comme Golden State, New York et Chicago, Washington surprend en ce début de championnat, avec désormais quatre victoires (une seule défaite), après avoir

battu Atlanta (122-111). Bradley Beal (27 pts) et Montrezl Harrell (25 pts, 13 rbds) ont été les principaux contributeurs en l’absence du meneur Spencer Dinwiddie, laissé au repos face à des Hawks qui se sont essentiellement appuyés sur John Collins (28 pts à 14/16 aux tirs), Trae Young n’étant pas en reste (15 pts, 13 passes) quoique en-dessous de ses standards au scoring.



De ce côté-là, Joel Embiid n’a pas eu de problèmes, ses 30 points (18 rbds) ayant permis à Philadelphie de s’imposer (110-102) contre Détroit. Le tout malgré un genou douloureux et en l’absence prolongée de Ben Simmons, de retour

à l’entraînement mais pas encore prêt mentalement à rejouer après avoir cherché, en vain, à être transféré. A Dallas, les Mavericks ont eu un gros retard à l’allumage, menés 25-5 après neuf minutes de jeu par San Antonio. Mais sans paniquer, avec Luka Doncic, auteur de 19 de ses 25 points (5 passes) en seconde période, ils ont fini par renverser la vapeur pour décrocher un troisième succès (104-99) en quatre rencontres.

