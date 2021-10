Cet été, le Paris Saint-Germain a réalisé un mercato XXL avec notamment l’arrivée de Lionel Messi afin de former la MNM avec Neymar et Kylian Mbappé. Pour le moment, ces trois grands joueurs peines à se trouver sur le terrain. Dans une interview accordée à la chaine Youtube, Fui Clear, Neymar demande du temps.

Neymar demande du temps mais est-ce que le Paris Saint-Germain laissera à son équipe et surtout à son entraineur Mauricio Pochettino, l’ensemble de la saison pour former un collectif ? Dans une interview accordée à la chaine Youtube, Fui Clear, le numéro 10, demande aux supporters et différents observateurs d’attendre avant de juger le trio qu’il forme avec Lionel Messi et Kylian Mbappé estimant qu’ils ont besoin d’enchainer les matchs pour se comprendre et exploiter pleinement leur qualité sur le terrain.

« Quand tous ces grands noms du foot qui ont marqué l’histoire sont réunis, c’est sûr que ça fait de nous une des principales équipes à battre, c’est évident, mais je crois que les autres équipes se sont aussi très bien renforcées. Dans le foot, il faut jouer », a avancé « Ney ».

Ce vendredi soir, le trio ne pourra pas répondre aux critiques sur le terrain puisque Kylian Mbappé est forfait, Lionel Messi, qui ne sait pas entrainer hier après une gêne musculaire devrait figurer dans le groupe tandis que Neymar sera sauf surprise titulaire pour cette rencontre avancée de la douzième journée de Ligue 1 face à Lille, champion de France en titre.