Cet été, l’OM peut se targuer d’avoir enrôler des recrues talentueuses qui lui permettent aujourd’hui de se placer dans la lutte à la Ligue des Champions. Parmi ces recrues, l’une d’entre elles impressionne tout particulièrement : William Saliba. Prêté par Arsenal, le Gunners ne se verrait pas poursuivre son aventure en Premier League, une aubaine pour l’Olympique de Marseille.

Baladé à droite à gauche par Arsenal, William Saliba ne semble pas avoir d’avenir chez les Gunners. Depuis son recrutement à Londres, le défenseur français n’a cessé d’être prêté à l’AS Saint-Etienne, à l’OGC Nice et à l’Olympique de Marseille et n’a jamais réussi à se stabiliser en Angleterre. Cet été, l’OM a profité de cette opportunité pour l’enrôler sous la forme d’un prêt d’un an. Une opération qui s’avère être une totale réussite. Selon les dernières informations du Sun, le défenseur central marseillais aurait des doutes sur son avenir chez les Gunners alors qu’ils viennent de recruter Ben White pour 60 millions d’euros. La presse britannique ajoute que William Saliba souhaiterait poursuivre son aventure dans la cité phocéenne dans laquelle il se sent heureux et épanoui. Un transfert conséquent pour l’OM, l’ancien stéphanois avait, à l’époque, était acheté pour 30 millions d’euros.