Cet été, l’OM a réalisé un recrutement stratosphérique avec les arrivées de renforts de taille. Parmi eux, le portier Pau Lopez a débarqué en provenance de l’AS Roma afin de concurrencer Steve Mandanda. Mais, après plusieurs titularisations, l’Espagnol a devancé son homologue français désormais cloué au banc. Une hiérarchie logique selon Alvaro qui encense son compatriote.

Ce début de saison n’a pas été de tout repos pour Jorge Sampaoli et son staff. Cet été, le technicien argentin a souhaité que l’OM recrute un second portier afin de concurrencer Steve Mandanda. C’est dans cette optique que Pau Lopez a débarqué. L’Espagnol a très rapidement pris le dessus sur l’ancien capitaine marseillais qui est désormais cantonné au banc. Si ce traitement a longtemps été considéré comme injuste par la presse, l’ancien de la Louve est aujourd’hui indiscutable dans les cages. Tout ce qu’il y a de plus logique pour Alvaro qui est impressionné par les prouesses de son portier : « Il ne prend pas de buts, on est content pour lui. C’est un très bon gardien, un international. Pau, je n’ai même pas besoin d’en parler tellement il est fort« , a déclaré le défenseur central en conférence de presse.