Neymar, numéro 10 de la sélection Brésilienne a donné une interview à la chaine Youtube, Fui Clear, où il a affiché ses ambition avec la Seleção à un peu plus d’un ans de la Coupe du Monde au Qatar.

Neymar champion du monde avec le Brésil dans quelques mois au Qatar ? Le numéro 10 donnera tout pour remporter ce titre que le Brésil n’a plus remporté depuis 2002. Dans une interview accordée à la chaine Youtube, Fui Clear, le 27 septembre dernier, qui a été publiée jeudi promet de tout donner pour remporter cette compétition.

« Je veux qu’on se rappelle de moi comme un des joueurs les plus authentiques et plus vrais qui a existé. Je suis vrai, je ne cache rien. Sur le terrain, je donnerai toujours ma vie pour la Seleção. Je n’aime pas perdre, c’est évident. Je me transforme sur le terrain parce que je veux gagner. J’ai fait des erreurs, beaucoup. Si je pouvais changer certaines choses, je modifierai certaines attitudes. Mais j’ai mûri. J’essaie de faire de mon mieux pour que ma carrière soit encore plus réussie, encore plus longue », a confié le numéro 10.

En attendant, Neymar sera sur la pelouse du Parc des Princes, ce vendredi soir, face à Lille, champion de France en titre, en ouverture de la douzième journée de Ligue 1.