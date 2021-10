Après un nouveau titre en Liga, arraché la saison dernière au FC Barcelone et au Real Madrid et un mercato ambitieux, l’Atlético de Madrid cale en ce début de saison. Un constat que partage Diego Simeone qui tire déjà la sonnette d’alarme.

« On doit progresser en tant qu’équipe, on ne doit pas prendre l’arbitrage comme prétexte. On ne doit pas prendre comme excuse les 200 coups de pied sur João Félix, les deux penalties sifflés en leur faveur, les 70 cartons jaunes que l’on a reçus… Non. On doit seulement progresser en tant qu’équipe. Ça devient urgent. Urgent« , a déclaré Diego Simeone en conférence de presse.