Match 2 dans cette finale de la NBA et nouvelle victoire pour les Suns de Phoenix qui l’emportent une fois de plus face aux Bucks de Milwaukee sur le score de 118 à 108.

Phoenix Suns – Milwaukee Bucks 118-108 (2-0) : en quête d’un nouveau titre NBA, les Suns ont été très bons et se rapprochent du graal. Cette nuit, Phoenix l’a emporté avec 10 points d’avance et un nouveau bon match de Chris Paul qui termine avec 23 points et 8 passes, bien aider par le meilleur marqueur des Suns, Devin Booker qui cumule 31 unités, 5 rebonds et 6 passes. Une vraie équipe, car Mikal Bridges score 27 points et le duo Ayton, Crowder terminent en double double.

Pourtant, côté Bucks, la soirée n’a pas été mauvaise et c’est même Giannis Antetokounmpo qui a terminé meilleur marqueur avec 42 points et 12 passes. Mais en face, seul Jrue Holiday a dépassé la barre des 15 points (17 points), ce qui est trop peu dans une finale NBA. Milwaukee n’a pratiquement plus le droit à l’erreur et devra recoller au score lors du prochain match qui se disputera à domicile.

