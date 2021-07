Engagé officiellement avec le Real Madrid jusqu’en 2023 après avoir signé sa prolongation de contrat ce jeudi soir, Nacho réagit à cette nouvelle.

« Le Real Madrid est ma maison. Le club m’a aidé à évoluer et m’a appris plein de valeurs positives pour affronter la vie et tout ce qui se présente à vous. Je ne peux pas imaginer une vie sans le Real Madrid parce que je suis ici depuis presque la moitié de ma vie. Chaque année dans ce club, qui est ma maison, est quelque chose de positif, et cela me rend heureux. Je suis très fier de pouvoir jouer pour le Real Madrid encore plus d’années », a-t-il déclaré sur le site officiel du club. Agé de 31 ans, il peut évoluer à tous les postes de la défense et sa polyvalence est un vrai plus pour le Real Madrid de Carlo Ancelotti cette saison.