Agé de 26 ans, le défenseur central brésilien Luan Peres va rejoindre l’Olympique de Marseille et cela ne fait plus aucun doute.

Au travers d’une vidéo, celui qui évoluait au pays avec le FC Santos a annoncé qu’il allait rejoindre l’OM et débuter une nouvelle aventure en Ligue 1. « C’est un nouveau défi pour moi. Je ne peux pas refuser une telle proposition, dans un grand championnat européen, dans un grand club, un des plus grands en France. Je suis très heureux de quitter Santos par la grande porte. J’espère que je reviendrai un jour », a-t-il précisé. Selon les dernières informations, on se dirige vers un transfert à hauteur de 4,5 millions d’euros et un contrat pour les cinq prochaines saisons.