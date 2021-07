Défenseur central du Paris Saint-Germain, Presnel Kimpembe est beau joueur et souhaite la bienvenue à Sergio Ramos.

S’il peut clairement être en danger avec l’arrivée de l’Espagnol de 35 ans, il a tenu à lui souhaiter la bienvenue dans la capitale et devrait même en profiter pour s’améliorer auprès des plus grands. Ramos, ancienne légende du Real Madrid va pouvoir apporter ce petit plus et mettre son expérience à disposition du groupe entraîné par Mauricio Pochettino. Le défenseur central français a salué la venue du nouveau numéro 4 parisien, au travers d’une story publiée sur Instagram. « Bienvenue à la maison Sergio Ramos », a écrit le champion du monde 2018 en accompagnant son message d’une photo de Sergio Ramos en train de poser avec le maillot du Paris Saint-Germain.