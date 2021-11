Suite de la NBA cette nuit avec les résultats. Au programme 8 matchs de championnat et Cleveland qui poursuit son incroyable début de saison grâce à une nouvelle victoire.

Résultats de la nuit :

Emmenés par un exceptionnel Ricky Rubio avec 37 points et 10 passes , les Cavs s’imposent face à une des belles équipes du début de saison à savoir les Knicks de New York. 15 points, 3 rebonds, 1 passe pour Evan Fournier mais trop insuffisant face aux 26 points, 9 rebonds d’Evan Mobley et les 18 points, 17 rebonds de Jarrett Allen. Impressionnant ils sont 6e de la conférence est avec 7 victoires et 4 défaites. Golden State enchaîne face aux Rockets de Houston avec un Jordan Poole à 25 points et un Steph Curry avec 20 unités. Ca va mieux pour OKC victorieux des Spurs de San Antonio, tout comme Indiana qui l’emporte sur les Kings de Sacramento avec un Caris LeVert à 22 unités.

Brooklyn semble avoir enfin lancé la machine en route et décroche une 7e victoire cette saison face aux Raptors de Toronto. Kevin Durant compile 31 points et permet aux Nets de se retrouver troisième à l’est. Charlotte dégringole avec un nouveau revers face aux Clippers de Los Angeles malgré les 21 points de LaMelo Ball et Miles Bridges. En face, Paul George 20 points, 19 pour Jackson ou encore 16 de Nicolas Batum. Washington s’offre le scalp du champion en titre les Bucks de Milwaukee. Giannis Antetokounmpo en double double avec 29 points et 18 rebonds, alors qu’en face Bradley Beal sort un match à 30 points et 8 passes. Enfin dernier résultat, la défaite surprenant du Jazz d’Utah contre le Magic d’Orlando. Cole Anthony très fort avec 33 points et un Wendell Carter Jr. avec 22 unités. En face, Rudy Gobert score 22 points, tout comme Donovan Mitchell.