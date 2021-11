Entrer en jeu ce dimanche soir en fin de match face à l’Olympique Lyonnais, Adrien Truffert s’est offert un magnifique doublé et il était forcément satisfait de la victoire 4 buts à 1.

« C’est une soirée magique. On a dit qu’on devait attaquer ce match-là comme si on devait affronter le PSG, ce qu’on a réussi à faire, c’est une bonne chose », a-t-il dans un premier temps lâché au micro de Prime Video, avant de poursuivre, sur son doublé. « C’est magique aussi. J’ai une formation d’excentré. Le coach m’a dit que c’était pas seulement pour défendre mais aussi pour attaquer, alors j’ai attaqué. Les ambitions, on les avait déjà depuis le début de la saison, on continue de travailler pour aller le plus haut possible. »