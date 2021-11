Le milieu de terrain du Paris Saint-Germain Ander Herrera a évoqué le match et le déplacement du PSG à Bordeaux samedi soir en Ligue 1.

Après la rencontre, le milieu de terrain espagnol s’est confié sur son positionnement en 6 sur le terrain.« J’ai joué comme n°6 aujourd’hui, un peu plus défensif, un peu plus sur le contrôle du ballon, pour aider Marqui et Thilo dans les travail sur la ligne défensive. Donc je suis ici pour aider, pour m’adapter à ce dont le coach a besoin. Je suis content, c’est bien de jouer beaucoup de matches, d’aider l’équipe, et je suis prêt pour ça » A indiqué l’ancien joueur de Manchester United quelques instants après la victoire 3 buts à 2.