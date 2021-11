Après le match nul et vierge hier après-midi entre l’Olympique de Marseille et le FC Metz, William Saliba est revenu sur cette rencontre et espère que la trêve va faire son effet.

Voici ce qu’il a révélé à la fin de la rencontre : « On a tout donné en deuxième mi-temps. On était à 11 contre 10, mais on n’a pas pu marquer. En première période, on est chanceux aussi de ne pas avoir été menés au score. On a été mieux en deuxième, on a tout donné. Merci aux supporters et on va bien se reposer pendant la trêve. Metz est une équipe qui joue bien, bien compacte et qui défend bien. C’est dur de bien les faire tourner. On a enchaîné beaucoup de matchs. Il y a la trêve, on va essayer de bien se reposer pour mieux revenir.«