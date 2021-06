Les Phoenix Suns sont la première franchise à se qualifier pour les finales de conférence NBA après leur quatrième victoire en quatre matches sur le parquet des Denver Nuggets dimanche (125-118), alors qu’à l’Est, l’affrontement entre Milwaukee et Brooklyn est bien plus disputé (2-2).

Avec ce « sweep » (victoire d’une série en quatre matches), la franchise de l’Arizona retrouve la finale de conférence pour la première fois en 11 ans. Pour ce second match à l’extérieur, elle a de nouveau pu compter sur leur meneur vétéran Chris Paul, auteur de 37 points et de l’arrière Devin Booker, 34 points et 11 rebonds. « Beaucoup de gens disent que je ne joue pas un basket ‘utile’. C’est le moment de le prouver » a réagi après le match Booker, 24 ans. Au-delà de Paul et Booker, Phoenix s’est une nouvelle fois appuyé sur la force de son collectif, avec 14 points pour Mikal Bridges, 12 pour Deandre Ayton ou encore 10 rebonds pour Jae Crowder. Ils affronteront lors des finales à l’ouest le vainqueur entre les Los Angeles Clippers et l’Utah Jazz, ces derniers menant la série 2-1.

A l’est, Milwaukee a égalisé à 2-2 contre Brooklyn, grâce à une victoire méritée (107-96), construite en grande partie par Giannis Antetokounmpo et Khris Middleton, comme lors du match retour à 2-1. A 7 minutes de la fin, l’écart passait à 19 points (97-78) et ça devenait vraiment mission impossible pour les Nets. Surtout sans Kyrie Irving sorti trop tôt, car blessé à une cheville, pour peser sur cette rencontre. Milwaukee a finalement tenu bon, pour le deuxième match d’affilée, et les Nets vont devoir repartir à zéro, mardi soir à Brooklyn. Ils restent favoris pour le titre, mais uniquement sur le papier.