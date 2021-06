Les New York Islanders ont remporté dimanche soir le premier match de leur série face au détenteur en titre de la coupe Stanley, le Tampa Bay Lightning (2-1), en demi-finales du championnat nord-américain de hockey sur glace (NHL).

Brayden Point a marqué le seul but des champions en titre à 45 secondes de la fin du match, en vain: Mathew Barzal et Ryan Pulock avaient déjà marqué auparavant pour les Islanders. Ces derniers peuvent aussi remercier leur gardien russe, Semyon Varlamov, décisif avec 30 arrêts. Les Islanders ont résisté aux offensives de Tampa Bay et ont su profiter des opportunités offertes, notamment sur des contres. « Je pense que c’est ce que nous devions faire », a déclaré l’entraîneur des Islanders, Barry Trotz, sur le site officiel de la NHL. « (Cette victoire) est une bonne chose du point de vue de la confiance, car si vous jouez votre jeu, vous réussissez (…) Les gars étaient concentrés et savaient ce qu’ils avaient à faire et ils l’ont fait. »

Son homologue floridien Jon Cooper a regretté « de mauvaises décisions » prises par ses joueurs. « Tu te dois de jouer en équipe. Nous ne l’avons pas fait ce soir », a-t-il déploré. Les deux équipes s’étaient déjà affrontées au même stade en 2020, et Tampa Bay avait remporté la série 4-2. Le prochain match de la série est prévu mardi, toujours à l’Amalie Arena de Tampa, tandis que l’autre demi-finale, opposant Las Vegas à Montréal, débute lundi soir.