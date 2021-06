Le buteur de l’équipe de France assure n’avoir fait aucune demande à ses dirigeants concernant le mercato estival du PSG.

Alors que Neymar s’est engagé avec le Paris Saint-Germain jusqu’en 2026, son coéquipier Kylian Mbappé laisse durer le suspense. Lié au club de la capitale jusqu’en 2022, le buteur français n’a toujours pas prolongé. Au vu des dernières nouvelles, la star de 22 ans devrait signer dans les prochaines semaines, mais selon la presse française et étrangère, sa décision serait conditionnée à l’arrivée de renforts cet été. Le PSG s’est déjà offert Georginio Wijnaldum la semaine dernière, mais le club devra encore recruter pour satisfaire les exigences de Kylian Mbappé.

Interrogé à ce sujet en conférence de presse, l’attaquant des Bleus a pourtant assuré n’avoir demandé aucun joueur à ses dirigeants. « Cela ne m’intéresse pas, je suis ici pour représenter la France, le plus important c’est l’équipe de France, je ne veux pas perturber le groupe. Je vais répondre, je n’ai jamais demandé un seul joueur au président ou à Leonardo. Je suis un simple joueur de foot, je dois me contenter du terrain et je n’ai jamais demandé un seul joueur au PSG. »