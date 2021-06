Questionné à propos du « clash » entre Kylian Mbappé et Olivier Giroud, Didier Deschamps explique qu’il a dû recadrer ses deux joueurs.

Alors que l’équipe de France débutera son Euro 2020 mardi soir (21h) contre l’Allemagne, l’accrochage entre Kylian Mbappé et Olivier Giroud reste sur toutes les lèvres. Interrogé à ce sujet dans les colonnes de L’Equipe, Didier Deschamps a avoué avoir glissé quelques mots à ses deux attaquants. « Oui, je leur ai parlé. Comme j’ai parlé à d’autres joueurs aussi. Quand j’estime devoir le faire pour x raisons, des choses qui ne sortent pas forcément, des petits ajustements, je le fais. Le dialogue fait partie du management. Mais écouter, aussi, c’est bien. Ces joueurs-là, de très, très haut niveau, sont plus faciles à gérer que ceux de mes collègues à un niveau inférieur, a-t-il indiqué. Oui, ils ont de la fierté mais de l’ego… Je ne sais même pas si c’est de l’ego. Ce sont des compétiteurs. Il y a des équilibres à trouver. Il faut de la place pour tout le monde. »

Pas vraiment inquiété par ce genre d’incident, le sélectionneur des Bleus assure que l’atmosphère du groupe est bonne et que la préparation de l’équipe n’a pas été perturbée. « Tout le monde s’est remis en selle dès jeudi ! Tous travaillent dans le même sens, avec le même objectif. Après, comme dans tout groupe, j’ai connu ça, il y a des affinités. C’est aussi une question de générations. Les centres d’intérêt sont différents. On est H24 ensemble. Ils ont des moments de liberté. Certains peuvent être entre potes. Mais sur le terrain, ils ont le même maillot et je sais qu’ils feront tous l’effort pour les autres. »