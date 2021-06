Légèrement touché lors du dernier match de préparation, Karim Benzema devrait faire son retour dans le onze des Bleus pour affronter l’Allemagne demain soir.

Mardi soir (21h), l’équipe de France débute son Euro 2020 par un choc face à l’Allemagne à l’Allianz Arena de Munich. Pour l’occasion, Didier Deschamps devrait pouvoir compter sur les 26 joueurs sélectionnés. Touché à la cuisse contre la Bulgarie (3-0), Karim Benzema « ne ressent plus aucune douleur » et il sera bien titulaire aux côtés de Kylian Mbappé et Antoine Griezmann. La seule incertitude concerne le milieu de terrain où Corentin Tolisso et Adrien Rabiot peuvent occuper le couloir gauche.

Les grands noms seront au rendez-vous également côté allemand avec notamment les retours en sélection de Thomas Müller et Mats Hummels. Blessé avec le Bayern Munich au mois de mai, Leon Goretzka sera en revanche indisponible. La paire Toni Kroos-Ilkay Gündogan aura la lourde tâche de pallier son absence dans l’entrejeu. Devant, Joachim Löw devrait associer Müller à son coéquipier de club Serge Gnabry et au récent buteur en finale de Ligue des champions avec Chelsea, Kai Havertz.

Les compositions d’équipe probables :

France : Lloris – Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez – Pogba, Kante, Tolisso (ou Rabiot) – Griezmann – Mbappé, Benzema

Allemagne : Neuer – Ginter (ou Süle), Hummels, Rüdiger – Kimmich, Kroos, Gündogan, Gosens – Havertz, Müller, Gnabry