L’équipe de France de volley a poursuivi son parcours sans faute à Ottawa pour la première fenêtre de Ligue des nations, avec une victoire 3 sets à 0 (25-16, 25-23, 25-21) contre les hôtes canadiens, vendredi soir.

Après avoir dominé l’Italie (3-0) puis la Serbie (3-1), les Français, champions olympiques en titre, ont signé une troisième victoire en autant de rencontres de ce premier tour de la VNL 2022. Aligné depuis le début de la semaine canadienne, le central Barthélémy Chinenyeze a une nouvelle fois été l’un des joueurs clés de la victoire française, avec 15 points (10 à l’attaque, 5 sur contre). « J’apprécie la concentration, l’énergie de l’équipe », a souligné le sélectionneur Andrea Giani, qui a un peu fait tourner son effectif avec les apparitions de Jérémie Mouriel au poste de libéro à la place de Benjamin Diez, mais aussi à l’attaque de Pierre Derouillon et Médéric Henry, et Raphaël Corre à la passe.

Dimanche en fin de matinée à Ottawa (11h00 locales, 17h00 françaises), les Bleus termineront cette première fenêtre de VNL contre la Pologne, double championne du monde mais présente au Canada avec une équipe renouvelée. Les joueurs de Nikola Grbic se sont inclinés contre l’Italie mais ont dominé l’Argentine. Deux autres fenêtres avec chacune quatre matches attendent les Bleus, à Quezon City (Philippines) fin juin et à Osaka (Japon) début juillet, avant un éventuel Final 8 à Bologne (Italie) du 20 au 24 juillet. Cette VNL 2022 sert

de préparation grandeur nature au Mondial, programmé fin août et début septembre en Slovénie et en Pologne.

