Hécatombe pour l’US Open ! Si cela pourrait coller parfaitement pour le titre d’un film c’est aujourd’hui la réalité. Après Serena Williams il y a quelques jours, au tour de sa soeur Venus et leur compatriote Sofia Kenin de déclarer forfait.

Coup dur pour les organisateurs du dernier tournoi du Grand Chelem de la saison qui ne pourra pas compter sur les soeurs Williams. Si Serena avait annoncé son forfait, c’est Venus qui suit le même chemin. « Ce ne sont pas les meilleures nouvelles. Je rejoins Serena Williams, Rafael Nadal et Roger Federer sur la liste des blessés. C’est super, super, super décevant. J’ai eu des problèmes avec ma jambe tout l’été et je n’ai pas pu les surmonter. J’ai fait de mon mieux ici à Chicago mais je n’ai pas réussi à résoudre l’équation. Cette fois, je n’ai pas pu faire de miracle. » A déclaré la joueuse âgée de 41 ans dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux.

Une mauvaise nouvelle qui en amène une autre. C’est Sofia Kenin qui ne pourra pas non plus disputer le tournoi. Suite au covid-19, l’Américaine actuellement cinquième au classement WTA est contrainte de jeter l’éponge. « Heureusement, je suis vaccinée et mes symptômes ont donc été assez légers. Cependant, j’ai continué à être testée positive et je ne pourrai donc pas participer à l’US Open la semaine prochaine », a-t-elle écrit sur son compte Twitter. Notons aussi le forfait de Milos Raonic chez les hommes. Le géant canadien souffre d’une blessure à la jambe droite.