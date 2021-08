Serena Williams ne pourra pas disputer le prochain tournoi du Grand Chelem à savoir l’US Open qui débute du 30 août au 12 septembre prochain.

Gros coup dur pour la joueuse américaine de 39 ans qui a annoncé son forfait pour l’US Open suite à une blessure à une jambe. « Après mûre réflexion et sur le conseil de mon équipe médicale, j’ai décidé de me retirer de l’US Open afin de guérir complètement de ma déchirure aux ischio-jambiers. » Précise-t-elle sur Instagram. Ancienne numéro une mondiale et aujourd’hui 22e au classement ATP, elle ne pourra pas remporter un huitième US Open dans sa carrière. Le dernier tournoi du Grand Chelem remporté par Serena Williams date de 2017, à l’Open d’Australie.