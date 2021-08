L’entraîneur du FC Nantes est également revenu sur les incidents qui ont éclaté dimanche soir en Ligue 1 lors du choc entre l’OGC Nice et l’Olympique de Marseille. Comme à son habitude, il est cash et n’a pas froid aux yeux.

« Des images atroces, dégueulasses pour le foot ! Ce n’est pas ce qu’on aime voir dans notre sport. Aujourd’hui on parle de notre championnat de partout avec l’arrivée de Messi et ça attaque de partout avec des buts, du jeu mais ce qu’il s’est passé à Nice, plus jamais plus jamais. On ne touche pas à la pelouse, la pelouse c’est un sanctuaire. On ne peut pas se mettre à la place des joueurs de Marseille, moi je suis assis dans mon fauteuil, je dis rien. On ne peut plus revoir ces images et il y a des instances du football qui doivent prendre des décisions, des décisions fortes pour que cela ne se reproduise plus. Aujourd’hui quand vous avez des moyens qui sont mis pour la sécurité ça ne doit jamais arriver et si ça arrive les sanctions doivent être très très dures. J’insiste bien, nous les amoureux du foot on ne veut plus revoir ces images, ce n’est pas du foot ! » A-t-il confié devant les médias.