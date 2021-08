Mauvaise nouvelle pour le coureur de l’équipe Alpecin-Fenix, Jasper Philipsen qui a été contraint à l’abandon sur l’édition 2021 de la Vuelta.

Agé de 23 ans, le Belge n’a pas été en mesure de prendre le départ de la 11e étape de la Vuelta qui a débuté ce mercredi après-midi. Philipsen est fiévreux et l’encadrement de son équipe ProTeam a pris la décision de l’arrêter. Aucun risque de pris par son équipe qui, après tests médiaux ne souhaite pas lui faire courir un tel risque pour sa fin de saison. Philipsen a remporté deux étapes à Burgos et Albacete et a porté le maillot vert du classement par points pendant 5 jours.