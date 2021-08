Harry Kane a pris la décision de rester chez les Spurs de Tottenham cette saison et ne rejoindra pas Manchester City avant le 31 août.

Grosse information qui tombe ce mercredi après-midi. Sur son compte Twitter Harry Kane a déclaré qu’il allait rester du côté de Londres durant le mercato. « C’était incroyable de voir l’accueil des fans des Spurs dimanche et de lire certains des messages de soutien que j’ai reçus ces dernières semaines. Je vais rester à Tottenham cet été et me concentrer à 100 % sur le succès de l’équipe. » Agé de 28 ans, il scelle son avenir et ne portera pas le maillot de Manchester City qui était plus que jamais en lice pour le récupérer. Sous contrat jusqu’en 2024, Harry Kane avait manqué les premiers entraînements de Tottenham et laissé planer un gros doute sur ses intentions, désormais levé.

Qui pour animer l’attaque des Citizens ?

Devant cette décision, Manchester City va devoir désormais chercher ailleurs afin de trouver son futur attaquant. Sans Kane, c’est aujourd’hui le nom de Cristiano Ronaldo qui sort avec insistance. Le buteur portugais est le plan B de l’équipe entraînée par Pep Guardiola et il reste encore quelques jours pour conclure ce deal. Aujourd’hui star de la Juventus Turin, Ronaldo n’est pas inabordable car les Turinois réclament 25 millions d’euros pour accepter un départ avant la fin du mercato. De son côté, CR7 ne semble pas opposé à un départ dès cet été. Affaire à suivre…