Oncle at ancien entraîneur de Rafael Nadal par le passé, Toni Nadal s’est confié suite à la défaite surprise de Novak Djokovic dimanche soir en finale de l’US Open.

Battu par le Russe Daniil Medvedev, le Serbe a manqué une occasion en or de remporter les quatre tournois du Grand Chelem sur une saison et ainsi passer devant Rafael Nadal et Roger Federer dans l’histoire avec le plus grand nombre de tournoi majeurs remportés. Selon Toni Nadal, les deux monstres du tennis sont soulagés de la défaite du serbe. « Je pense que Roger et Rafael se sont tous les deux sentis soulagés après la défaite de Djokovic. Ils seront plus motivés avant la saison prochaine car il faudra un certain temps à Novak pour digérer cette défaite. » A-t-il indiqué dans le quotidien « El Païs. »