Il y a quelques heures, Daniel Riolo a révélé une information de taille concernant la vente du club de l’AS Saint-Etienne. Si l’équipe entraînée par Claude Puel est toujours sur le marché, son président Roland Romeyer donne plus de détails.

C’est au cours d’un entretien accordé au « Progrès » qu’il évoque la vente du club du Forez et les avancées. « Le problème avec la vente du club c’est que ce n’est pas une épicerie… On a annoncé au mois d’avril, les deux actionnaires, qu’on vendait le club pour un problème de succession et pour permettre au club de peut-être un jour rivaliser avec ceux qui sont très riches, » a annoncé le dirigeant stéphanois.

Avant de poursuivre : « Nous avons confié, et signé un mandat avec KPMG qui est spécialiste de la vente et qui examine les candidatures, les contrôle financièrement, voit le projet sportif qu’ils présentent. Mais cela ne se fait pas comme ça. J’espère qu’on pourra y arriver assez rapidement, qu’on trouvera les successeurs adéquats, pour les valeurs, pour le personnel qui est en place et qui est de qualité (…) On va y arriver, je souhaiterais que ça se fasse avant la fin de cette première partie de saison, » a-t-il ajouté.