Tout proche de rejoindre le Real Madrid lors de la fin du mercato estival, Kylian Mbappé est finalement resté au club, au moins pour une saison de plus. S’il devrait partir libre de tout contrat la saison prochaine, le directeur sportif du PSG Leonardo pense qu’une prolongation de contrat peut encore se faire.

Au cours d’un entretien accordé à « Canal+, » celui qui gère le sportif au Paris Saint-Germain sort du silence et ne désespère pas trouver un accord avec le joueur et son entourage pour continuer l’aventure dès la saison prochaine. « Kylian représente la différence entre le superficiel et le profond. Kylian est profond. On ne discute pas comme ça. Je ne vois pas Kylian partir à la fin de cette saison. On n’a jamais changé notre objectif. Le rapport entre Kylian et le Paris Saint-Germain est profond. On ne pense pas à autre chose. Personne ne pense au futur du Paris Saint-Germain sans Kylian. On ne pense pas sans lui. Je ne le vois pas partir à la fin de saison. On ne l’imagine pas. Kylian représente beaucoup de choses. Ce n’est pas parce qu’il est Français et l’un des meilleurs joueurs du monde. Il y a une manière d’être. Le joueur est fabuleux. Penser à Messi, Neymar et Kylian, ce n’est pas que pour un an. C’est quelque chose qu’on a envie de vivre. On va tout essayer. » Voilà qui a le mérite d’être clair…