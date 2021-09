Eric Di Meco évoque la suite de la saison et notamment le déplacement à Moscou face au Lokomotiv en Europa League ce jeudi soir. Il fait une revue d’effectif et se satisfait des dernières prestations de Bamba Dieng en attaque.

« L’effectif n’est pas si limité que ça finalement. En défense centrale, il y a du monde pour tourner, et dans les couloirs, Amavi va revenir, non ? Au milieu, Kamara n’est pas parti. Harit vient d’arriver, mais on a l’impression qu’il est là depuis dix ans. Il manque peut-être du monde devant, et encore… Maintenant qu’il y a le petit Dieng qui nous est tombé de la lune. » A indiqué le consultant invité de « Débat foot Marseille. »