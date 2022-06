Numéro une mondiale et récente vainqueur(e) du tournoi de Roland-Garros ce samedi après-midi, Iga Swiatek a remporté un deuxième Roland-Garros dans sa jeune carrière et la 35e victoire consécutive en 2022.

Après la nouvelle victoire de sa joueuse, Tomasz Wiktorowski s’est montré très clair concernant la suite de la saison et l’avenir. Celui qui coach Iga Swiatek ne compte pas s’arrêter en ci bon chemin et il précise que sa joueuses fera tout pour continuer son exceptionnelle début de carrière. « Je suis juste super heureux et fier. Je veux juste garder ces émotions positives pour le reste de la journée et probablement pour les prochains jours parce qu’elle mérite, et nous méritons aussi, quelques jours de repos. (…) Ces émotions sont indescriptibles. C’est juste quelque chose d’incroyable, du bonheur pur. Mais ce n’est que le début de cette aventure, nous avons encore beaucoup à faire et chaque tournoi nous apporte de nouvelles informations. Nous vivons au jour le jour. C’est le prochain match qui importe pour nous et je sais que tous les entraîneurs, et pas seulement ceux de tennis, le disent, mais c’est ce qu’il y a de mieux à faire. Tout prendre étape par étape, pas à pas. Tirer les conclusions du dernier match ou des deux derniers jours, les mettre sur le papier, les transférer sur le court et s’entraîner de cette façon pour que des choses incroyables comme celles-ci puissent se produire. C’est ma philosophie. » A confié le coach polonais en conférence de presse.