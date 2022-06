Si le Real Madrid a vécu un énorme échec dans le dossier Kylian Mbappé, il a très vite relevé la tête en se penchant sur un autre Français en la personne d’Aurélien Tchouaméni. Libre de tout contrat après son départ de Manchester United, Paul Pogba ne semble plus du tout être dans le viseur du récent champion d’Europe.

Si l’on en croit les informations de ‘Marca’, le Real Madrid ne semble plus du tout intéressé par le milieu de terrain français qui se retrouve aujourd’hui libre de tout contrat. Si Zidane en a fait sa priorité lorsqu’il était sur le banc du Real, ça ne semble plus du tout être le cas dans la tête de Carlo Ancelotti. En quête d’un milieu de terrain pour la saison prochaine et ainsi préparer la succession du trio Modric, Casemir, Kroos, le club espagnol souhaite aujourd’hui recruter un Français mais pas Paul Pogba.

En effet, la priorité numéro une des Merengues se nomme Aurélien Tchouaméni et les discussions ont déjà débuté depuis bon nombre de semaines. Un coup dur pour Paul Pogba qui devrait finalement faire son grand retour à Turin dans les prochains jours. Le champion du monde 2018 a refusé l’offre de Manchester City ainsi que celle du Paris Saint-Germain et il envisage de revenir en Italie pour y continuer sa carrière.