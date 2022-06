Milieu de terrain du Paris Saint-Germain, Ander Herrera ne bougera pas durant la prochaine période des transferts. L’Espagnol a assure qu’il restera dans la capitale cet été.

Dans un entretien accordé à la ‘Cadena COPE’, le milieu de terrain espagnol s’est confié sur son avenir et il précise qu’il sera au PSG dans quelques semaines. « J’ai de l’admiration, du respect et beaucoup d’affection pour Bilbao, mais je ne suis pas candidat, et je resterai à Paris l’année prochaine à 100%. » A expliqué l’ancien joueur de Manchester United qui ne souhaite pas revenir à l’Athletic Bilbao cet été.