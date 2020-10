L’Américaine Danielle Collins, 57e mondiale, s’est qualifiée ce mardi pour les quarts de finale en éliminant la Tunisienne Ons Jabeur (35e) 6-4, 4-6, 6-4.

“Je dirigeais la partie jusqu’à 6-3, 3-0 et puis elle a commencé à faire des amorties et des coups auxquels je ne m’attendais pas“, a déclaré l’Américaine de 26 ans. “Il a fallu que je puise dans mes réserves et que je reste positive”, a-t-elle ajouté, alors que c’est la première fois qu’elle jouera les quarts de Roland-Garros. Elle n’avait en effet jamais dépassé le deuxième tour en deux participations.

Danielle Collins affrontera sa compatriote Sofia Kenin pour une place en demies.